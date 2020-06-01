Боярский назвал продление контракта с Семаком удачей для "Зенита" и болельщиков клуба

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Подписание нового контракта с главным тренером Сергеем Семаком является большой удачей для футбольного клуба "Зенит" и его болельщиков. Такое мнение ТАСС высказал народный артист РСФСР, болельщик "Зенита" Михаил Боярский.

"Я хочу поздравить всех болельщиков нашей команды "Зенит" и тем более игроков с очередным назначением Семака на эту должность, - сказал Боярский. - Надеюсь, что в очередной и не последний раз он доведет нашу команду до золота чемпионата России - вплоть до столетия клуба. Замечательный игрок и тренер, абсолютный петербуржец, это большая удача для болельщиков нашего клуба".

Семак занимает пост главного тренера "Зенита" с мая 2018 года, его контракт с клубом был рассчитан до конца июня 2020 года. Под руководством специалиста, которому в феврале исполнилось 44 года, команда из Санкт-Петербурга в сезоне-2018/19 выиграла чемпионат России, а в приостановленном из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/20 с 50 очками занимает первое место за восемь туров до завершения турнира. Отрыв от занимающего вторую строчку московского "Локомотива" составляет девять очков.

Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге был приостановлен 17 марта. 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня.