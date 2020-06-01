Петржела: Семак способен улучшить результаты "Зенита" в еврокубках

В понедельник "Зенит" объявил о подписании нового контракта с главным тренером на два года с возможностью продления еще на один сезон. Предыдущий контракт Семака действовал до 30 июня 2020 года.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сергей Семак способен прибавить в "Зените" как специалист и улучшить результаты команды в еврокубках. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер команды из Санкт-Петербурга Властимил Петржела.

"Семак показывает отличные результаты в чемпионате России. Но мне не нравится, что "Зенит" ничего не может добиться в еврокубках в последние годы. Все-таки выигрывать только чемпионат России - недостаточно для такого клуба, как "Зенит", хотелось бы хороших результатов на европейском уровне. Думаю, что Семак способен прибавить как тренер и улучшить результаты команды в еврокубках, чего я ему и желаю", - отметил Петржела.

Семак занимает пост главного тренера "Зенита" с мая 2018 года. Под руководством специалиста, которому в феврале исполнилось 44 года, команда из Санкт-Петербурга в сезоне-2018/19 выиграла чемпионат России, а в приостановленном из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/20 с 50 очками занимает первое место за восемь туров до завершения турнира, отрыв от занимающего вторую строчку московского "Локомотива" составляет девять очков.

В розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2019/20 "Зенит" занял последнее место в группе и не пробился в весеннюю часть еврокубков. В прошлом сезоне под руководством Семака "Зенит" дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил испанскому "Вильярреалу".