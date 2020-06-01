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Сборные по хоккею

Создан оргкомитет чемпионата мира по хоккею 2023 года в России

Оргкомитет возглавил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

ТАСС, 1 июня. Правительство РФ объявило о создании организационного комитета чемпионата мира по хоккею в Санкт-Петербурге и молодежного мирового первенства в Омске и Новосибирске, оба турнира должны пройти в 2023 году. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

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Оргкомитет возглавил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, его заместителями назначены помощник президента РФ Игорь Левитин и министр спорта Олег Матыцин. Также в состав вошли вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Омской области Александр Бурков, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. Всего в оргкомитет вошли 29 человек.

В январе Третьяк заявил, что вопрос о проведении чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге будет решаться в Спортивном арбитражном суде (CAS). При этом он отметил, что молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года точно пройдет в России. Как ранее заявляли в Международной федерации хоккея (IIHF), этот турнир не попадает под санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит CAS, заседание которого намечено на вторую неделю июля. IIHF примет участие в споре между WADA и РУСАДА в качестве третьей стороны.

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Кириллов, Владимир ВладимировичРоссияТретьяк, Владислав АлександровичЧернышенко, Дмитрий НиколаевичЛевитин, Игорь ЕвгеньевичБурков, Александр ЛеонидовичТравников, Андрей АлександровичМатыцин, Олег Васильевич
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