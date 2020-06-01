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Зимние олимпийские виды спорта

Драчев намерен создать при СБР экспертный совет и пригласить в него Хованцева

Хованцев 1 июня покинул пост главного тренера сборной России, эта должность пока остается вакантной
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев намерен создать при организации экспертный совет, в который войдет бывший главный тренер сборной страны Анатолий Хованцев. Об этом Драчев рассказал ТАСС.

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1 июня Хованцев покинул пост главного тренера сборной России, эта должность пока остается вакантной. После споров Драчева с большинством членов правления СБР было решено не предлагать на пост главного тренера Валерия Польховского.

"Хочу создать при Союзе биатлонистов России экспертный совет и включить в него лучших специалистов лыжного спорта и биатлона, в том числе и Хованцева, - сказал Драчев. - Мы будем держать под контролем тренировочные сборы, другие процессы, чтобы больше не допустить недопонимания и спорных моментов, которые иногда раньше возникали".

Старшими тренерами мужской и женской сборных России должны стать Юрий Каминский и Михаил Шашилов соответственно. Их кандидатуры находятся на согласовании в Министерстве спорта РФ.

Теги
РоссияДрачев, Владимир ПетровичЗимние олимпийские виды спорта
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