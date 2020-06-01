Драчев намерен создать при СБР экспертный совет и пригласить в него Хованцева

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев намерен создать при организации экспертный совет, в который войдет бывший главный тренер сборной страны Анатолий Хованцев. Об этом Драчев рассказал ТАСС.

"Я компромиссный человек, это ошибочно восприняли за слабость".

"Я компромиссный человек, это ошибочно восприняли за слабость". Драчев — о ситуации в СБР

1 июня Хованцев покинул пост главного тренера сборной России, эта должность пока остается вакантной. После споров Драчева с большинством членов правления СБР было решено не предлагать на пост главного тренера Валерия Польховского.

"Хочу создать при Союзе биатлонистов России экспертный совет и включить в него лучших специалистов лыжного спорта и биатлона, в том числе и Хованцева, - сказал Драчев. - Мы будем держать под контролем тренировочные сборы, другие процессы, чтобы больше не допустить недопонимания и спорных моментов, которые иногда раньше возникали".

Старшими тренерами мужской и женской сборных России должны стать Юрий Каминский и Михаил Шашилов соответственно. Их кандидатуры находятся на согласовании в Министерстве спорта РФ.