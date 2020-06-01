Драчев намерен создать при СБР экспертный совет и пригласить в него Хованцева

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев намерен создать при организации экспертный совет, в который войдет бывший главный тренер сборной страны Анатолий Хованцев. Об этом Драчев рассказал ТАСС.
1 июня Хованцев покинул пост главного тренера сборной России, эта должность пока остается вакантной. После споров Драчева с большинством членов правления СБР было решено не предлагать на пост главного тренера Валерия Польховского.
"Хочу создать при Союзе биатлонистов России экспертный совет и включить в него лучших специалистов лыжного спорта и биатлона, в том числе и Хованцева, - сказал Драчев. - Мы будем держать под контролем тренировочные сборы, другие процессы, чтобы больше не допустить недопонимания и спорных моментов, которые иногда раньше возникали".
Старшими тренерами мужской и женской сборных России должны стать Юрий Каминский и Михаил Шашилов соответственно. Их кандидатуры находятся на согласовании в Министерстве спорта РФ.