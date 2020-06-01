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Зимние олимпийские виды спорта

Этери Тутберидзе вернулась в Россию из США

Тренер в марте отправилась в США, где в настоящее время живет ее дочь фигуристка Диана Дэвис
Этери Тутберидзе Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Этери Тутберидзе
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вернулась в Россию из США. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

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Тутберидзе в марте отправилась в США, где в настоящее время живет ее дочь фигуристка Диана Дэвис. Работа спортивных объектов на территории Москвы, в том числе и школы фигурного катания "Хрустальный", где тренирует Тутберидзе, приостановлена из-за распространения коронавируса.

"Этери Тутберидзе вернулась в Россию", - сообщил Коган.

Группа Тутберидзе приостановила тренировки с 21 марта. В настоящий момент спортсмены группы, в том числе чемпионка Европы Алена Косторная и серебряный призер чемпионата Европы Анна Щербакова, возобновили тренировки на учебно-тренировочной базе "Новогорск".

Теги
РоссияЗимние олимпийские виды спорта
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