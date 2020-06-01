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Зимние олимпийские виды спорта

Биатлонный тренер Хованцев заявил, что не собирается уезжать работать за границу

До 1 июня он занимал пост главного тренера сборной России
Анатолий Хованцев Константин Веремейчик/ТАСС
Описание
Анатолий Хованцев
© Константин Веремейчик/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев не намерен уезжать работать за рубеж. Об этом он рассказал ТАСС.

Пост главного тренера Хованцев официально покинул 1 июня. Виталий Норицын, который на протяжении двух последних лет работал вместе с ним на посту старшего тренера женской команды, переходит в сборную Болгарии.

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"Работу за рубежом я не рассматриваю, - сказал Хованцев. - У меня есть, с кем работать в России, сейчас веду молодых спортсменов".

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев намерен создать при организации экспертный совет и пригласить в него Хованцева. "Если это состоится, надо понять, в чем конкретно будет заключаться моя работа. Пока на этот счет я ничего сказать не могу, нет никакой конкретики", - подчеркнул он.

Покинув в 2011 году пост старшего тренера женской сборной России, Хованцев переехал работать в Финляндию. Сборную России он возглавил в 2018 году.

Новыми старшими тренерами мужской и женской сборных России должны стать Юрий Каминский и Михаил Шашилов соответственно. Их кандидатуры находятся на согласовании в Министерстве спорта РФ. Бывший старший тренер мужской команды Сергей Белозеров продолжит работу в сборной в ином качестве.

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