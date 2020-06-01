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Зимние олимпийские виды спорта

Источник: Загитова вернулась в Москву и 2 июня приедет на сбор в "Новогорск"

На базе сейчас тренируется группа Этери Тутберидзе
Алина Загитова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алина Загитова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана фигуристка Алина Загитова вернулась из Казани в Москву, 2 июня спортсменка приедет на сбор на базу "Новогорск", где в настоящее время тренируется группа Этери Тутберидзе. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил ТАСС, что Тутберидзе вернулась в Россию из США и пройдет положенный карантин.

"Алина на прошлой неделе вернулась в Москву, а завтра она заедет на базу в Новогорске", - сообщил источник.

Загитова приостановила соревновательную карьеру в декабре 2019 года, однако позже спортсменка возобновила тренировки. Загитова была включена в состав сборной России на новый сезон.

Теги
РоссияЗагитова, Алина ИльназовнаЗимние олимпийские виды спорта
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