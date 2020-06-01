ХК "Амур" расторг контракты с Карповым и Каблуковым, которых выменял 28 мая из СКА

ТАСС, 1 июня. Хабаровский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" расторг соглашения с нападающими Ильей Каблуковым и Максимом Карповым. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Карпов и Каблуков перешли в "Амур" из петербургского СКА 28 мая в результате трехстороннего обмена, в котором также участвовал магнитогорский "Металлург".

В прошедшем сезоне КХЛ Карпов провел за СКА 57 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф и набрал 15 очков (8 голов + 7 передач), Каблуков сыграл в 48 встречах и отметился тремя голевыми передачами.

Каблуков представлял СКА с 2014 года, дважды став обладателем Кубка Гагарина. Также он выступал за московские ЦСКА, "Спартак", подмосковный "Атлант" и нижегородское "Торпедо". В составе сборной России в 2018 году он стал олимпийским чемпионом. Карпов, помимо СКА, выступал за челябинский "Мечел" (ныне "Челмет"), московское "Динамо" и челябинский "Трактор".