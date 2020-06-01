Чагин: бюджет команды "Камаз-мастер" в этом году пришлось несколько раз переверстывать

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Пандемия коронавирусной инфекции серьезно отразилась на мировой экономической ситуации, из-за этого команда "Камаз-мастер" была вынуждена несколько раз пересмотреть бюджет на текущий год. Об этом ТАСС рассказал глава команды и семикратный победитель ралли-рейда "Дакар" Владимир Чагин.

"Когда все небо в тучах, ты не сможешь остаться не облитым дождем. Эта ситуация затронула и нашу команду. Уже четыре или пять раз переверстали бюджет команды на этот кризисный год, там все по минимуму. В этой ситуации мы можем только войти в положение наших спонсоров и принять это", - сказал Чагин.

"Трудно сейчас всем, но нужно сообща, взявшись за руки, выдержать это время, чтобы потом вернуться к прежним позициям, и наращивать их. Главное, не потерять дух, не потерять команду, чтобы не распались коллективы, сохранить свои позиции в спорте, - подчеркнул Чагин. - Но мы в России пережили и не такое. Пережили сложнейшие 90-е, так что и из этого кризиса выйдем достойно".

Из-за последствий пандемии в четверг организаторы объявили об отмене ралли-рейда "Шелковый путь", ранее были отменены еще несколько этапов Кубка мира по ралли-рейдам Международной автомобильной федерации (FIA).