Гран-при Москвы по велоспорту на треке пройдет 3-5 сентября

ТАСС, 1 июня. Определены новые даты международных соревнований по велоспорту на треке, которые должны пройти в России в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

Ранее ряд весенних соревнований был отложен из-за пандемии коронавируса.

Согласно обновленному календарю ФВСР, Гран-при Тулы состоится 27-29 августа, Гран-при Москвы - 3-5 сентября, Гран-при Санкт-Петербурга - 9-12 сентября, Гран-при Омска - 18-20 сентября.

Санкт-Петербург также примет чемпионат России по олимпийским дисциплинам на треке, турнир пройдет с 30 октября по 3 ноября.