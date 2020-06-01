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Летние олимпийские виды спорта

Гран-при Москвы по велоспорту на треке пройдет 3-5 сентября

Ранее ряд весенних соревнований был отложен из-за пандемии коронавируса

ТАСС, 1 июня. Определены новые даты международных соревнований по велоспорту на треке, которые должны пройти в России в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

Ранее ряд весенних соревнований был отложен из-за пандемии коронавируса.

Согласно обновленному календарю ФВСР, Гран-при Тулы состоится 27-29 августа, Гран-при Москвы - 3-5 сентября, Гран-при Санкт-Петербурга - 9-12 сентября, Гран-при Омска - 18-20 сентября.

Санкт-Петербург также примет чемпионат России по олимпийским дисциплинам на треке, турнир пройдет с 30 октября по 3 ноября.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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