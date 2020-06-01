Хованцев считает неразумным проведение внеочередных выборов главы СБР

Хованцев 1 июня официально оставил пост главного тренера сборной России. Должность пока останется вакантной, поскольку большинство членов правления СБР не сумело договориться с президентом организации Владимиром Драчевым по поводу назначения на этот пост Валерия Польховского. Разногласия из-за формирования нового тренерского штаба сборной привели к тому, что правление в апреле проголосовало за проведение внеочередной выборной конференции СБР. Она должна пройти 11 июля в Москве.

"Я компромиссный человек, это ошибочно восприняли за слабость".

"Я компромиссный человек, это ошибочно восприняли за слабость". Драчев — о ситуации в СБР

"Я считаю, что проводить конференцию неразумно, это может привести к очередному пересмотру тренерского штаба, - сказал Хованцев. - Новый состав уже скоро должен приступить к работе, но может получиться так, что новый руководитель и его команда начнут все перекраивать. Это не нормально".

"С марта СБР постоянно трясет, с этим надо покончить. Я согласен с предложением [главы Олимпийского комитета России] Станислава Позднякова: президенту и правлению необходимо договориться, начать совместную работу. Эта неопределенность влияет и на спортсменов", - добавил он.

Драчев отказался предоставлять на согласование в Министерство спорта РФ предложенные большинством членов правления СБР на должности старших тренеров сборной кандидатуры Роберта Кабукова и Владимира Королькевича. В итоге апрельское решение было пересмотрено: новыми тренерами сборной должны стать Юрий Каминский и Михаил Шашилов.

Четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы Драчев были избран на четырехлетний срок в мае 2018 года.