Глава совета директоров "Зенита": клуб продлил контракт с Семаком, поскольку доверяет ему

В понедельник "Зенит" объявил о подписании нового контракта с Семаком на два года с возможностью продления еще на один сезон. Предыдущий контракт специалиста действовал до 30 июня 2020 года.

"Мы не скрывали своего желания оставить Сергея Семака во главе команды. Переговоры не были сложными: было достигнуто полное взаимопонимание и определена единая позиция в части ключевых решений по работе с командой и взаимодействию с клубом, - сказала Илюхина. - Клуб полностью доверяет Сергею Семаку. Его человеческие и профессиональные качества дают нам уверенность не только в будущих результатах команды, но и в ее поступательном развитии и усилении игры - это основная задача главного тренера".

Семак занимает пост главного тренера "Зенита" с мая 2018 года. Под руководством специалиста, которому в феврале исполнилось 44 года, команда из Санкт-Петербурга в сезоне-2018/19 выиграла чемпионат России, а в приостановленном из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/20 с 50 очками занимает первое место за восемь туров до завершения турнира. Отрыв от занимающего вторую строчку московского "Локомотива" составляет девять очков.