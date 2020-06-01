Пять игроков покинули футбольный клуб "Химки"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Пять футболистов покинули подмосковный клуб "Химки" в связи с истечением сроков контрактов и завершением аренды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракты завершились у футболистов Дмитрия Каменщикова, Алексея Скворцова, Евгения Пузина и Артема Попова. Также команду покинул нападающий грозненского "Ахмата" Идрис Умаев, который выступал на правах аренды.

В досрочно завершенном первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) подмосковная команда заняла второе место и получила право на выход в Тинькофф - Российскую премьер-лигу. Команда финансируется из бюджета Московской области и городского округа Химки. В пятницу министр спорта региона Роман Терюшков сообщил ТАСС, что "Химки" не сыграют в премьер-лиге в новом сезоне, если в ближайшее время не будет найден инвестор, он оценил вероятность невыхода в РПЛ в 70%.