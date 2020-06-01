Более 250 тыс. человек приняли участие в онлайн-марафоне РУСАДА "За чистый спорт"

"Сегодня мы ставили перед собой задачу объединить детское спортивное сообщество России вокруг идеалов честного спорта, - сказала Пахноцкая. - Могу назвать эту попытку успешной. Наш онлайн-марафон привлек внимание спортивной общественности: общее количество просмотров составило 254 518 человек".

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) провело пятичасовой онлайн-марафон в поддержку движения "За чистый спорт", приуроченный к Международному дню защиты детей. Как сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, интернет-страницу марафона посетили более 250 тыс. человек.

"Все наши программы были объединены темой спортивных ценностей, знакомство с антидопинговыми правилами проходило в игровом формате. Нами были представлены короткие видеоматериалы об антидопинге, просмотрев которые, дети рассуждали о ценностях спорта и давали свою оценку", - сказала собеседница ТАСС.

По словам Пахноцкой, участниками прямого эфира стали прославленные российские спортсмены - Елена Исинбаева, Софья Великая, Мария Ласицкене и Сергей Шубенков.

"В рамках марафона было проведено три круглых стола: "Антидопинговое воспитание юных спортсменов и роль ценностей спорта", "Роль антидопингового образования в подготовке профессиональных кадров в области спортивной индустрии" и "Антидопинговое обеспечение в регионах как продвижение принципов честного спорта". В них приняли участие наши коллеги по антидопингу, работающие как в нашей стране, так и за рубежом. К обсуждению злободневных тем подключились также наши великие спортсмены - Анна Богалий и Максим Опалев", - отметила заместитель гендиректора РУСАДА.

"РУСАДА высоко ценит наших юных спортсменов, ведь именно они - будущее спорта. Одной из приоритетных задач агентства является защита подрастающего поколения от применения допинга. Наша общая цель - воспитать достойных спортсменов, для которых победа любой ценой не будет иметь значение, а олимпийские ценности, дружба и уважение станут главными принципами жизни", - заключила Пахноцкая.