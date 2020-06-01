Нурмагомедов и Емельяненко вошли в десятку лучших бойцов в истории по версии CBS Sports

ТАСС, 1 июня. Американский телеканал CBS Sports включил россиян Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко в десятку лучших бойцов в истории смешанных единоборств (ММА). Рейтинг представлен на сайте телеканала.

31-летний Нурмагомедов расположился на шестой строчке рейтинга. На счету россиянина 28 побед и ни одного поражения. Нурмагомедов с апреля 2018 года является обладателем титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, он дважды защитил пояс в боях против ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье.

Емельяненко занимает четвертое место, в настоящий момент он является бойцом Bellator. На счету 43-летнего россиянина 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Бывший чемпион организации Pride считается одним из сильнейших тяжеловесов в истории ММА, ранее он возглавил рейтинг CBS Sports среди тяжеловесов. Последний бой он провел в декабре прошлого года, одержав победу техническим нокаутом в первом раунде над американцем Куинтоном Джексоном.

Лучшим в истории телеканал признал американского бойца, бывшего чемпиона UFC Джона Джонса, второе место занял бразилец Андерсон Силва, третье - канадец Жорж Сен-Пьер. На пятой строчке расположился американец Деметриус Джонсон, на седьмой - бразилец Жозе Альдо, на восьмой - американец Даниэль Кормье, на девятой - Макгрегор, список замкнул Мэтт Хьюз из США.