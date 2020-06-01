Александр Медведев: Семаку поставлена задача каждый раз выходить из группы Лиги чемпионов

В понедельник "Зенит" объявил о подписании нового контракта с Семаком на два года с возможностью продления еще на один сезон. Предыдущий контракт с главным тренером действовал до 30 июня.

"Задача стоит каждый год играть в Лиге чемпионов и выходить из группы", - сказал Медведев.

Гендиректор рассказал, что в "Зените" есть список игроков для точечного усиления отдельных позиций. "В текущей обстановке надо думать об экономии затрат, в том числе и на трансферы. Рынок меняется, цены на игроков неизбежно будут снижаться, поэтому окно сейчас не открыто. Хотя несколько игроков сейчас имеют возможность вести переговоры, мы решили, что до выигрыша титула, что, как я надеюсь, произойдет до окончания чемпионата, мы ни с кем переговоры не ведем - ни со своими игроками, ни с потенциальными новичками", - отметил он.

"Поэтому мы будем действовать именно так, чтобы все были сконцентрированы для достижения результата. Команда тренируется, все ребята соскучились по футболу, что я видел, посетив тренировку команды. Будем готовиться, и первый матч, который будет на выезде (21 июня с ЦСКА - прим. ТАСС), очень важный", - добавил он.

Семак занимает пост главного тренера "Зенита" с мая 2018 года. Под руководством специалиста, которому в феврале исполнилось 44 года, команда из Санкт-Петербурга в сезоне-2018/19 выиграла чемпионат России, а в приостановленном из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/20 с 50 очками занимает первое место за восемь туров до завершения соревнования. Отрыв от занимающего вторую строчку московского "Локомотива" составляет девять очков.