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Влияние коронавируса на спорт

Лукин: три российских паралимпийца переболели коронавирусом

По словам главы ПКР, у спортсменов было легкое течение заболевания
Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Три паралимпийца сборной России переболели новой коронавирусной инфекцией, других случаев заражения в национальной команде с начала пандемии выявлено не было. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

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"В настоящее время, по данным Всемирной организации здравоохранения и Международного паралимпийского комитета, нет никаких доказательств того, что у спортсмена с инвалидностью более высокий риск заболеть COVID-19, - сказал Лукин. - Это же подтверждается и нашими данными по мониторингу заболеваемости COVID-19 у спортсменов сборных команд России по паралимпийским видам спорта. У нас за весь прошедший период было только три лабораторно подтвержденных случая на 1694 спортсменов из составов сборных команд по паралимпийским видам спорта, что составляет 0,18%. При этом у всех троих, к счастью, было легкое течение заболевания".

"Сейчас эти спортсмены здоровы, что подтверждается отрицательными результатами теста на коронавирус", - добавил глава ПКР.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6 млн человек, около 367 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 414 878 случая заражения, выздоровели 175 877 человека, умерли 4 855. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияЛукин, Владимир ПетровичВлияние коронавируса на спорт
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