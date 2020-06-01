"Зенит" учтет интересы владельцев абонементов при распределении билетов на матчи РПЛ

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. "Зенит" будет учитывать интересы владельцев абонементов при предоставлении билетов на оставшиеся матчи чемпионата России по футболу в рамках 10-процентной квоты. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев.

28 мая Российский футбольный союз (РФС) получил согласование от Роспотребнадзора на возобновление тренировок и матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). На первоначальном этапе стадионы смогут принять число болельщиков, ограниченное 10% от их вместимости.

"Мы ведем подготовительную работу, но условий допуска зрителей пока нет ни для лиги, ни для местных властей. Сначала эти условия должны прийти от РПЛ, а потом мы надеемся, что применим их и в Санкт-Петербурге по согласованию с городскими властями, - сказал Медведев. - Но исходя из этой 10-процентной квоты на заполнение, мы готовим варианты распределения допуска. Конечно, будем учитывать интересы владельцев абонементов".

Сезон в премьер-лиге из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России 21 июня. "Зенит" набрал 50 очков и занимает первое место в таблице, команде в оставшиеся восемь туров предстоит сыграть дома 28 июня с "Крыльями Советов", 8 июля с "Сочи" и 15 июля с "Оренбургом".