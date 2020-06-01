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Летние паралимпийские виды спорта

Российские паралимпийцы возобновят тренировки на базе в Алексине с 14 июня

Сборы будут организованы для членов национальных команд по пауэрлифтингу и стрельбе из лука спорта лиц с ПОДА

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Первый сбор российских команд по паралимпийским видам спорта запланирован на период с 14 июня по 5 июля, он пройдет в Алексине в Тульской области. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

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"Первые тренировочные мероприятия планируются на федеральной спортивной базе РУТБ "Ока" в Алексине с 14 июня по 5 июля, - сказал Лукин. - Они будут организованы для членов сборных команд России по пауэрлифтингу и стрельбе из лука спорта лиц с ПОДА, проживающих в Москве, Московской области и близлежащих субъектах Российской Федерации. Главное условие, чтобы спортсмены и тренеры смогли добраться до базы на личном автотранспорте без использования воздушного и железнодорожного транспорта".

"На следующий день после заезда все участники тренировочного мероприятия в обязательном порядке пройдут тестирование на наличие коронавирусной инфекции - оно будет организовано по согласованию с ФМБА прямо на спортивной базе. После получения результатов тестирования на COVID-19 в течение 48 часов запланировано проведение углубленного медицинского обследования спортсменов", - добавил глава ПКР.

Теги
РоссияЛукин, Владимир ПетровичЛетние паралимпийские виды спорта
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