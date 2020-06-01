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Мировой футбол

СМИ: ПСЖ намерен приобрести у "Лацио" Милинковича-Савича за €60 млн

В текущем сезоне полузащитник провел 31 матч, забил пять мячей и отдал семь голевых передач

ТАСС, 1 июня. Французский футбольный клуб ПСЖ заинтересован в трансфере сербского футболиста итальянского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Le10sport.

По информации источника, ПСЖ готов приобрести 25-летнего полузащитника за €60 млн. Примечательно, что летом "Лацио" отказывался продавать хавбека менее, чем за €100 млн. Снижение цен связано с пандемией коронавируса.

В текущем сезоне Милинкович-Савич провел 31 матч, забил пять мячей и отдал семь голевых передач. До этого он выступал за бельгийский "Генк" и сербскую "Войводину".

Чемпионат Франции был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, ПСЖ в девятый раз стал чемпионом страны.

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