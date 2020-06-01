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КХЛ

Крикунов: ХК "Динамо" укомплектован на 99 процентов и делает ставку на следующий сезон

В понедельник московский клуб совершил обмен со СКА, в результате которого в команду вернулся нападающий Дмитрий Кагарлицкий
Главный тренер ХК "Динамо" (Москва) Владимир Крикунов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Главный тренер ХК "Динамо" (Москва) Владимир Крикунов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Московское "Динамо" на 99 процентов завершило комплектование команды и делает ставку на следующий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

В понедельник "Динамо" совершило обмен со СКА, в результате которого в столичный клуб вернулся нападающий Дмитрий Кагарлицкий, выступавший за бело-голубых в сезоне-2018/19.

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"Все трансферные кампании идут до последнего дня, до последней возможности усилиться. Пока скажу так, что на 99 процентов мы укомплектовались. В принципе, я доволен тем составом, который имею в распоряжении. С Дмитрием я разговаривал", - отметил Крикунов.

СКА получил взамен форвардов Даниила Лазутина и Никиту Чибрикова, а также защитника Павла Минтюкова. Хоккеисты выступали в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). "Жалко, что пришлось расстаться с тремя ребятами, но так бывает. Мы знаем, что двое из них уже собрались ехать в Канаду. Делаем ставку на следующий сезон", - подчеркнул главный тренер "Динамо".

В досрочно завершившимся из-за пандемии коронавируса прошлом сезоне "Динамо" заняло четвертое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф бело-голубые со счетом 4-2 обыграли "Спартак".

Новый сезон КХЛ планируется начать 2 сентября.

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