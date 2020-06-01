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КХЛ

Московское "Динамо" начнет подготовку к следующему сезону КХЛ 13 июля

Новый сезон КХЛ планируется начать 2 сентября

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Московское "Динамо" начнет подготовку к новому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 13 июля. Об этом ТАСС сообщил главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

Новый сезон КХЛ планируется начать 2 сентября.

"Тренировки мы должны начать 13 июля. С 10 июля у нас будет медицинское обследование", - сказал Крикунов.

В досрочно завершившимся из-за пандемии коронавируса сезоне "Динамо" заняло четвертое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф бело-голубые в шести матчах обыграли "Спартак".

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