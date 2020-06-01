Гимнасты Аблязин и Найдин успешно прошли тестирование на коронавирус

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Члены сборной России по спортивной гимнастике Денис Аблязин и Сергей Найдин прошли тестирование на коронавирус, которое показало, что спортсмены здоровы. Как сообщила ТАСС старший тренер национальной команды Валентина Родионенко, оба гимнаста уже приступили к тренировкам.
Мужская и женская сборные России по спортивной гимнастике находятся на "Озере Круглом" с 24 мая. По итогам тестирования ни у кого из спортсменов, заехавших в первые дни, коронавирус не был выявлен, после чего они получили возможность приступить к тренировкам. Аблязин и Найдин были протестированы на коронавирус 29 мая.
"Оба спортсмена здоровы и уже приступили к тренировкам", - заметила Родионенко.
Аблязин на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро выиграл серебро в командном первенстве. Он также является двукратным серебряным призером Игр (2012 и 2016) в опорном прыжке и обладателем бронзовых олимпийских медалей в вольных упражнениях (2012) и на кольцах (2016).
Найдин, завоевавший на юношеской Олимпиаде - 2018 в Буэнос-Айресе по две серебряные и бронзовые награды, был отправлен с подозрением на коронавирус в больницу Солнечногорска из учебно-тренировочного центра "Новогорск" 1 апреля, в тот же день вся команда была вынуждена покинуть базу. Позднее стало известно, что второй тест спортсмена на коронавирус дал отрицательный результат. Коронавирус подозревали также у главного тренера сборной России Андрея Родионенко, однако два его повторных теста оказались отрицательными. 13 апреля Найдин был выписан.