Гимнасты Аблязин и Найдин успешно прошли тестирование на коронавирус

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Члены сборной России по спортивной гимнастике Денис Аблязин и Сергей Найдин прошли тестирование на коронавирус, которое показало, что спортсмены здоровы. Как сообщила ТАСС старший тренер национальной команды Валентина Родионенко, оба гимнаста уже приступили к тренировкам.

Мужская и женская сборные России по спортивной гимнастике находятся на "Озере Круглом" с 24 мая. По итогам тестирования ни у кого из спортсменов, заехавших в первые дни, коронавирус не был выявлен, после чего они получили возможность приступить к тренировкам. Аблязин и Найдин были протестированы на коронавирус 29 мая.