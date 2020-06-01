Более 10,5 тыс. человек поучаствовали в конкурсе федерального оператора ГТО и Минспорта РФ

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Участниками конкурса #яГоТОв, организованного Министерством спорта РФ и федеральным оператором Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", стали более 10,5 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в понедельник организаторы конкурса.

Конкурс прошел в четыре этапа с 1 по 31 мая 2020 года. Одним из основных условий акции являлась запись видео, на котором участник в домашних условиях выполняет упражнения. Необходимо было выполнить пять наиболее подходящих для домашних условий упражнений: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя, приседание и планка на локтях. Чтобы принять участие в розыгрыше призов, участники размещали видео на личной странице в социальных сетях, добавив хэштеги #яГоТОв, #тренируйсядома, #спортнормажизни, а также идентификационный номер участника комплекса ГТО.

"Мы благодарим всех участников, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, вы поддерживаете движение и работу над собой. Проанализировав результаты, мы поняли, что потребность в таких акциях есть, и собираемся разработать план промо-активностей и коммуникаций с участниками и обладателями знаков отличия ГТО. И, конечно, благодарим Министерство спорта РФ за возможность провести такой масштабный конкурс", - отметил заместитель генерального директора АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Александр Карпов.

Свои силы в выполнении базовых упражнений комплекса ГТО попробовали более 10,5 тыс. участников со всей страны. Больше всего видеороликов поступило из Чеченской, Чувашской и Кабардино-Балкарской республик, Волгоградской, Белгородской, Свердловской областей и Краснодарского края. Конкурс завершился розыгрышем призов, который прошел в прямом эфире в социальных сетях Instagram и "Вконтакте", трансляции посмотрели более 6 тыс. пользователей.

Победители получили призы от партнеров конкурса, крупнейших книжных сервисов "Литрес" и MyBook, главным призом конкурса стали портативные аудиоколонки "Яндекс.Станция". Все участники конкурса получили в подарок подборку популярных книг о спорте и самосовершенствовании, которую книжные сервисы подготовили совместно с Министерством спорта РФ.