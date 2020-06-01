Трусова допустила возможность включения в новую программу четверного риттбергера

"У нас много вариантов для программ на будущий сезон, но мне хочется откатать медленную. Точно будет тройной аксель в программе. Четверной риттбергер, если выучу, то, конечно, вставлю", - рассказала 15-летняя Трусова.

ТАСС, 1 июня. Российская фигуристка Александра Трусова рассматривает возможность исполнения четверного риттбергера в новой программе. Об этом она рассказала во время прямого эфира в Instagram.

В мае Трусова покинула группу Этери Тутберидзе и присоединилась к тренировочной группе двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 1 июня они прибыли в Кисловодск для начала тренировочных сборов.

"Да, мы приехали сегодня [в Кисловодск], просто на обычной машине ехали, не на автодоме. Приехали сегодня в 3 утра, тренировок пока не было, у нас взяли анализы на коронавирус, ждем результатов, после этого будет допуск к тренировкам. На базе живем по одному. Родители меня привезли и уехали", - добавила фигуристка.

В сезоне-2019/20 Трусова, являющаяся первой в истории исполнительницей четверных лутца и тулупа у женщин, выиграла два этапа Гран-при, а в финале стала третьей. Также бронзовые награды она завоевала на чемпионатах Европы и России.