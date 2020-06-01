"Торпедо" объявило о назначении Маслова на пост президента футбольного клуба

ТАСС, 1 июня. Бывший исполнительный директор пермского футбольного клуба "Амкар" Денис Маслов утвержден в должности президента московского "Торпедо". Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

25 мая "Торпедо" сообщило об уходе Елены Еленцевой с поста президента клуба по истечении срока трудового соглашения. Она занимала эту должность с декабря 2017 года. Позже владелец "Торпедо" Роман Авдеев сообщил ТАСС, что президентом клуба станет Маслов.