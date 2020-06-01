Фигуристка Трусова хотела бы попробовать себя в прыжках с шестом

ТАСС, 1 июня. Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что хотела бы попробовать себя в ряде других видов спорта. Об этом она заявила во время прямого эфира в Instagram.

"Мне нравится художественная гимнастика, синхронное плавание и балет, но это не спорт. Не могу представить себя в другом виде спорта, но попробовать мне хочется. На пуантах я пробовала стоять, когда мы занимались с Людмилой Борисовной (Шалашовой, бывшим хореографом группы Этери Тутберидзе - прим. ТАСС). Почему-то хочу прыгнуть с шестом, но думаю, что у меня не получится, просто интересно, что они ощущают в момент прыжка", - поделилась Трусова.

В сезоне-2019/20 Трусова выиграла два этапа Гран-при, а в финале стала третьей. Также она завоевала бронзовые награды на чемпионатах Европы и России.