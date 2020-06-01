Ассоциация тренеров НБА учредила комитет по расовой несправедливости

ТАСС, 1 июня. Ассоциация тренеров Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) учредила комитет по борьбе с расовой несправедливостью и реформам из-за вспыхнувших в США беспорядков на фоне убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал ESPN.

"События последних нескольких недель, а именно жестокость сотрудников полиции и расовое профилирование, позорны, бесчеловечны и недопустимы. Мы как группа лидеров обязаны выступить за тех, у кого нет голоса, а также за тех, кто считает, что сделать подобное для них было бы небезопасно", - говорится в заявлении комитета.

Из-за убийства Флойда белокожим полицейским Дереком Шовином в некоторых городах США вспыхнули протесты. На афроамериканца надели наручники, повалили его на дорогу и надавили ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре Флойд умер в больнице.

Четверых полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая. Шовин был взят под стражу, ему было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.