Российский шахматист Дубов проиграл первый матч финала онлайн-турнира против Накамуры

ТАСС, 1 июня. Российский гроссмейстер Даниил Дубов проиграл американцу Хикару Накамуре в первом матче финала турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge. Турнир проводится в онлайн-режиме.

Каждый матч состоит из четырех партий, если один из шахматистов не добивается досрочной победы. В первых двух партиях верх взял Накамура, в третьей белыми фигурами победил Дубов, четвертая завершилась вничью. Ответный матч состоится во вторник. Если Дубов сумеет выиграть и сравнять счет в противостоянии, в среду будет проведен решающий матч, в котором определится победитель турнира.

В турнире стартовали 12 шахматистов: чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), Дин Лижэнь, Вэй И, Юй Янъи (все - Китай), Накамура, Уэсли Со (оба - США), Левон Аронян (Армения), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Алиреза Фируджа (Иран, выступает под флагом Международной шахматной федерации), Сергей Карякин, Александр Грищук и Дубов (все - Россия). По итогам круговой части восемь лучших игроков вышли в плей-офф, из борьбы выбыли Грищук, Фируджа, Дуда и Вэй И.

Lindores Abbey Rapid Challenge с призовым фондом $150 тыс. - второй турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Победителем первого турнира стал норвежец. Общий призовой фонд тура, который состоит из четырех турниров и Гранд-финала, составляет $1 млн.