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Летние олимпийские виды спорта

Президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич умер в возрасте 78 лет

Он возглавлял организацию с 2017 года
Янез Кочиянчич Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Янез Кочиянчич
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 1 июня. Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич умер на 79-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба ЕОК.

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Причиной смерти главы ЕОК стала продолжительная болезнь.

"Его уход оставил огромную пустоту в самом сердце олимпийского движения Европы, - сказал генеральный секретарь ЕОК Раффаэле Паньоцци. - Его будут помнить за профессионализм, мудрое видение и глубокое понимание разнообразия европейских стран. Его знания в области истории и культуры принесли большую пользу спортивному движению в Европе и помогли ему занять видное место в мире".

Кочиянчич занимал пост президента ЕОК с 2017 года, с 2005 года он был членом исполкома организации. Кочиянчич руководил организацией Европейских игр в Минске 2019 года, а также Европейских юношеских олимпийских фестивалей.

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