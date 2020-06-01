Президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич умер в возрасте 78 лет

ТАСС, 1 июня. Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич умер на 79-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба ЕОК.

Причиной смерти главы ЕОК стала продолжительная болезнь.

"Его уход оставил огромную пустоту в самом сердце олимпийского движения Европы, - сказал генеральный секретарь ЕОК Раффаэле Паньоцци. - Его будут помнить за профессионализм, мудрое видение и глубокое понимание разнообразия европейских стран. Его знания в области истории и культуры принесли большую пользу спортивному движению в Европе и помогли ему занять видное место в мире".

Кочиянчич занимал пост президента ЕОК с 2017 года, с 2005 года он был членом исполкома организации. Кочиянчич руководил организацией Европейских игр в Минске 2019 года, а также Европейских юношеских олимпийских фестивалей.