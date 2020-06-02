Черчесов: сборная России по футболу в октябре и ноябре может провести по три матча

ТАСС, 2 июня. Футболисты сборной России в ходе сборов осенью нынешнего года могут сыграть по три матча в октябре и ноябре. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Из-за пандемии коронавируса были отменены международные матчи в марте и июне, а также перенесен на следующий год чемпионат Европы. В сентябре, октябре и ноябре планируется проведение матчей Лиги наций, которую организует Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Россияне сыграют в группе с командами Венгрии, Сербии и Турции.

"Мы обсуждали этот вопрос с Александром Валерьевичем (Дюковым - президентом Российского футбольного союза - прим. ТАСС). Разговаривали с Александром Александровичем Алаевым (генеральный секретарь РФС - прим. ТАСС), и есть вероятность, что за три сбора вместо шести матчей мы сыграем восемь. Если в сентябре пройдет сбор, то в октябре и ноябре добавятся игры, которые мы не провели в марте", - сказал Черчесов.

По словам Черчесова, сборной в рамках сбора предпочтительней было бы провести первый матч именно контрольный. "Тогда нужно будет добавить один или два дня на каждый сбор, чтобы поместить в него три игры. Буду говорить с РПЛ, чтобы это тоже учли", - добавил специалист.

В нынешнем году планировалось, что сборная России в марте проведет матчи со сборными Швеции и Молдавии. На июнь были намечены встречи против сборных Польши и Сербии.