World Athletics не предоставит ВФЛА отсрочку по оплате штрафа в размере $5 млн

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не готова предоставить Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) отсрочку по оплате штрафа в размере $5 млн в связи с пандемией коронавируса. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент World Athletics Себастьян Коу.

ВФЛА должна выплатить штраф до 1 июля. Он был наложен за фальсификацию документов по делу серебряного призера чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту Данила Лысенко, который обвиняется в нарушении антидопинговых правил.

"Здесь все предельно ясно. Это было решение совета, мы тогда отнеслись к этому очень серьезно, и санкции к ВФЛА не оспаривались. Санкции действительно были нужны. Так что оплата штрафа, которая должна поступить в июле, еще ожидается", - сказал Коу.

ВФЛА была дисквалифицирована в ноябре 2015 года за многочисленные нарушения антидопинговых правил, впоследствии отстранение национальной федерации неоднократно продлевалось. В этой связи российские легкоатлеты с 2016 года вынуждены выступать в нейтральном статусе.

Если штраф не будет оплачен, российские легкоатлеты не смогут выступать на международных соревнованиях. Всего ВФЛА была оштрафована на $10 млн, половина этой суммы - условное наказание, ее нужно выплатить в случае нарушения антидопинговых правил или условий восстановления федерации в течение двух лет.