ЦСКА подписал контракт с центровым сборной Сербии Милутиновым

Соглашение с 25-летним баскетболистом рассчитано до 2023 года.

Последние пять сезонов Милутинов провел в греческом "Олимпиакосе". Ранее он также выступал за белградский "Партизан". В сезоне-2019/20 Милутинов стал лучшим в Евролиге по подборам (8,2), в том числе в нападении (3,6), в среднем за игру. Также он набирал 10,3 очка, делал 1,2 передачи, 0,5 перехвата, 0,6 блок-шота, проводил 24,6 минуты на площадке в среднем за игру.

"Выступая в отличной команде и под руководством классных тренеров, Никола продемонстрировал, что является одним из лучших "больших" на континенте, - отметил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. - Николе предстоит выступать на той позиции, где в клубной истории играли много отличных баскетболистов, потому к нему будут особые требования".

Центровой также выступал за все сборные Сербии в разных возрастах, завоевал серебряную медаль на юниорском чемпионате мира (до 19 лет) в 2013 году. В 2019 году Милутинов выступал за сборную Сербии на Кубке мира.