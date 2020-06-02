СМИ: пять футболистов "Барселоны" выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией

МАДРИД, 2 июня. /ТАСС/. Пять игроков испанского футбольного клуба "Барселона" перенесли заболевание, вызванное новым коронавирусом. Об этом сообщила во вторник радиостанция RAC1.

По информации источника, заболевание также было выявлено у двух представителей тренерского штаба. При этом все заболевшие уже выздоровели, поэтому смогли вернуться к тренировкам. Заражение было диагностировано по результатам сдачи серологических тестов (анализ крови) в марте.

В настоящее время футболисты "Барселоны" проводят тренировки в обычном режиме. Испанское первенство, прерванное в марте, возобновится 11 июня. В первом матче "Севилья" примет "Бетис". "Барселона" на выезде встретится с "Мальоркой" 13 июня.

С начала распространения инфекции в Испании было выявлено 239,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 27 127 пациентов умерли. В середине марта в Испании был введен режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Поскольку уровень распространения коронавируса в Испании сейчас снижается, правительство королевства постепенно смягчает ограничительные меры.