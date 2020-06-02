Глава World Athletics Коу рассказал о встрече с Ласицкене, Шубенковым и Сидоровой

Чемпионы мира Ласицкене, Шубенков и Сидорова встретились с Коу в марте в штаб-квартире World Athletics в Монако. На ней спортсмены обсуждали пути выхода российской легкой атлетики из затянувшегося кризиса.

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу поблагодарил Марию Ласицкене, Сергея Шубенкова и Анжелику Сидорову за их решение встретиться с ним для обсуждения будущего российской легкой атлетики. Об этом Коу рассказал в интервью ТАСС.

"Я очень благодарен, что они согласились приехать и встретиться со мной и исполнительным директором. У нас был очень открытый диалог о федерации, которая должным образом бы ответила на выдвигаемые требования World Athletics, так же как это должна сделать любая другая федерация", - сказал Коу.

"И мой основной посыл заключался в том, что мы продолжаем делать все, что мы можем, чтобы вернуть ситуацию в нормальное состояние", - добавил он.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в 2015 году была дисквалифицирована за многочисленные нарушения антидопинговых правил, впоследствии отстранение неоднократно продлевалось. В этой связи российские легкоатлеты с 2016 года вынуждены выступать в нейтральном статусе.

До 1 июля ВФЛА должна оплатить штраф в размере $5 млн, который был наложен за фальсификацию документов по делу серебряного призера чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту Данила Лысенко, который обвиняется в нарушении антидопинговых правил. Если этого не произойдет, российские легкоатлеты не смогут выступать на международных соревнованиях.