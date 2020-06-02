Президент "Реала" подтвердил, что команда доиграет сезон-2019/20 на резервном стадионе

ТАСС, 2 июня. Президент футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес подтвердил, что оставшиеся домашние матчи чемпионата Испании в сезоне-2019/20 команда проведет не на стадионе "Сантьяго Бернабеу", а на арене резервной команды "Альфредо ди Стефано". Комментарий Переса приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Goal.

Чемпионат Испании, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится с 11 июня. В первом матче после паузы "Реал" примет "Эйбар" 14 июня, всего "Реалу" осталось провести шесть домашних матчей.

"Мы приняли решение провести все оставшиеся домашние матчи чемпионата на поле резервной команды, - заявил Перес. - Это решение позволит нам продвинуться в работе на основном стадионе".

Стадион "Альфредо ди Стефано" рассчитан на шесть тысяч человек, на нем проводит домашние матчи резервная команда мадридского клуба. На стадионе улучшено освещение, установлена система видеоассистента рефери (VAR) и размещены рекламные баннеры. Сообщается, что работы по обновлению "Сантьяго Бернабеу" планируется завершить к лету 2022 года, однако они могут быть закончены досрочно.

Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии, до вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных, турнирную таблицу возглавляет "Барселона" (58 очков). На втором месте находится "Реал" (56 очков), на третьем - "Севилья" (47).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала распространения инфекции в Испании было выявлено 239,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 27 127 пациентов умерли.