{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по футболу

В Молдавии ждут ответа от РФС по поводу проведения матча национальных команд

Сборные России и Молдавии должны были сыграть в Кишиневе 31 марта

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация футбола Молдавии ждет ответа от Российского футбольного союза (РФС) по вопросу проведения осенью товарищеского матча национальных команд. Об этом ТАСС сообщил начальник департамента по связям с общественностью федерации Александр Греку.

На эту тему
Черчесов: сборная России по футболу в октябре и ноябре может провести по три матча

Сборные России и Молдавии должны были сыграть в Кишиневе 31 марта, однако встреча была отменена из-за коронавируса. Как рассказал главный тренер россиян Станислав Черчесов, в октябре и ноябре национальная команда может провести по три матча с учетом добавления игр со сборными Швеции и Молдавии, которые были запланированы на март.

"Мы обсуждали с Российским футбольным союзом возможность проведения товарищеского матча против сборной России. Федерация футбола Молдавии очень хочет провести такой матч, для нас важно сыграть с таким сильным соперником, как сборная России. К сожалению, мы еще не получили ответа от РФС, мы его ждем", - сказал Греку.

Осенью россияне также должны провести матчи в рамках группового этапа Лиги наций. Подопечные Черчесова сыграют в группе с командами Венгрии, Сербии и Турции.

Футбол в России
Офис Российского футбольного союза с 1 июня частично возобновил работу
Здание на Таганке по определенному графику посещают более 80 сотрудников РФС, в том числе генеральное руководство
Читать полностью