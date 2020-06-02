В Молдавии ждут ответа от РФС по поводу проведения матча национальных команд

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация футбола Молдавии ждет ответа от Российского футбольного союза (РФС) по вопросу проведения осенью товарищеского матча национальных команд. Об этом ТАСС сообщил начальник департамента по связям с общественностью федерации Александр Греку.

Черчесов: сборная России по футболу в октябре и ноябре может провести по три матча

Сборные России и Молдавии должны были сыграть в Кишиневе 31 марта, однако встреча была отменена из-за коронавируса. Как рассказал главный тренер россиян Станислав Черчесов, в октябре и ноябре национальная команда может провести по три матча с учетом добавления игр со сборными Швеции и Молдавии, которые были запланированы на март.

"Мы обсуждали с Российским футбольным союзом возможность проведения товарищеского матча против сборной России. Федерация футбола Молдавии очень хочет провести такой матч, для нас важно сыграть с таким сильным соперником, как сборная России. К сожалению, мы еще не получили ответа от РФС, мы его ждем", - сказал Греку.

Осенью россияне также должны провести матчи в рамках группового этапа Лиги наций. Подопечные Черчесова сыграют в группе с командами Венгрии, Сербии и Турции.