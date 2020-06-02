Матчи Российской премьер-лиги возобновятся 19 июня

"Всегда особое внимание к футболу, прежде всего, к нашему футбольному национальному первенству и к хоккею. Футбол вернется в нашу жизнь с 19 июня, когда будут возобновлены матчи премьер-лиги. Хоккей и баскетбол могут вернуться уже в августе-сентябре", - сказал Чернышенко.

До паузы каждая команда провела по 22 встречи. Чемпионат планируется завершить 22 июля. Первое место в турнирной таблице занимает "Зенит", который набрал 50 очков и опережает ближайших преследователей, "Локомотив" и "Краснодар", на девять очков. Далее идут "Ростов" (38 очков), ЦСКА (36), "Динамо" (30), "Арсенал" (28), "Спартак" (28), "Уфа" (27), "Урал" (25), "Тамбов" (25), "Сочи" (24), "Оренбург" (23), "Рубин" (23), "Крылья Советов" (22) и "Ахмат" (20).

Ранее исполком РФС принял решение о досрочном завершении первенств Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).