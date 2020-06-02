Матчи Российской премьер-лиги возобновятся 19 июня

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Матчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня.
"Всегда особое внимание к футболу, прежде всего, к нашему футбольному национальному первенству и к хоккею. Футбол вернется в нашу жизнь с 19 июня, когда будут возобновлены матчи премьер-лиги. Хоккей и баскетбол могут вернуться уже в августе-сентябре", - сказал Чернышенко.
До паузы каждая команда провела по 22 встречи. Чемпионат планируется завершить 22 июля. Первое место в турнирной таблице занимает "Зенит", который набрал 50 очков и опережает ближайших преследователей, "Локомотив" и "Краснодар", на девять очков. Далее идут "Ростов" (38 очков), ЦСКА (36), "Динамо" (30), "Арсенал" (28), "Спартак" (28), "Уфа" (27), "Урал" (25), "Тамбов" (25), "Сочи" (24), "Оренбург" (23), "Рубин" (23), "Крылья Советов" (22) и "Ахмат" (20).
Ранее исполком РФС принял решение о досрочном завершении первенств Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).