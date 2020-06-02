Чернышенко: идет работа по показу большего количества матчей РПЛ на бесплатных каналах

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Ведутся переговоры о показе большинства матчей чемпионата России по футболу, который возобновится в июне, на федеральных телеканалах. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Исполком Российского футбольного союза 15 мая принял решение о возобновлении чемпионата Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванного из-за пандемии коронавируса, с 21 июня. 28 мая Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей в присутствии зрителей, заполняемость трибун не должна превышать 10%.

"Российская премьер-лига и Российский футбольный союз провели большую работу и сегодня готовы обеспечить безопасность для спортсменов и зрителей. На этом этапе согласовано открытие трибун на матчах премьер-лиги, - сказал Чернышенко. - Пока с минимальным количеством зрителей - не более 10%, но это уже живой футбол, с поддержкой зрителей, создающих небывалую эмоциональную атмосферу. Поскольку присутствие болельщиков на трибунах будет ограничено, мы договариваемся о том, чтобы больше матчей можно было видеть на бесплатных федеральных каналах".

В настоящий момент все матчи чемпионата России можно смотреть на премиальном телеканале "Матч Премьер". Несколько игр тура показываются на "Матч ТВ".