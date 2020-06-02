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Матыцин: Игры стран СНГ могут стать первым крупным спортивным мероприятием после пандемии

Соревнования могут пройти в первой декаде сентября
Министр спорта РФ Олег Матыцин Александр Астафьев/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Александр Астафьев/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Игры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) могут пройти в первой декаде сентября и стать первым крупным международным спортивным мероприятием после пандемии коронавируса. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

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Участниками первых Игр стран СНГ станут Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Также оргкомитет может пригласить к участию и другие страны.

"Первое крупное в мире спортивное мероприятие, которое планируется для проведения в Казани в первой декаде сентября, - это Игры стран СНГ. В них планируется участие 11 стран, более 2,5 тысяч участников по 21 виду спорта. Надеюсь, эти игры состоятся, но мы понимаем, насколько это сложная задача. Я еще раз хотел бы отметить: это яркий пример того, насколько Россия в сложных условиях может организовывать мультиспортивные международные соревнования, это пример преодоления пандемии", - отметил Матыцин.

"Еще одним соревнованием планируется чемпионат Европы по тяжелой атлетике на конец сентября. Важным для нас является реализация календаря российских соревнований, спартакиад учащихся", - добавил министр спорта РФ.

Ранее первый вице-президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Сергей Сырцов сообщил ТАСС, что континентальное первенство предварительно запланировано с 28 октября по 8 ноября. Соревнования пройдут в Москве. В марте Международная федерация тяжелой атлетики объявила о переносе турнира из-за пандемии коронавируса, который должен был состояться с 4 по 12 апреля, на период с 13 по 21 июня.

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