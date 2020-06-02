Матыцин: Игры стран СНГ могут стать первым крупным спортивным мероприятием после пандемии

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Игры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) могут пройти в первой декаде сентября и стать первым крупным международным спортивным мероприятием после пандемии коронавируса. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Участниками первых Игр стран СНГ станут Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Также оргкомитет может пригласить к участию и другие страны.

"Первое крупное в мире спортивное мероприятие, которое планируется для проведения в Казани в первой декаде сентября, - это Игры стран СНГ. В них планируется участие 11 стран, более 2,5 тысяч участников по 21 виду спорта. Надеюсь, эти игры состоятся, но мы понимаем, насколько это сложная задача. Я еще раз хотел бы отметить: это яркий пример того, насколько Россия в сложных условиях может организовывать мультиспортивные международные соревнования, это пример преодоления пандемии", - отметил Матыцин.

"Еще одним соревнованием планируется чемпионат Европы по тяжелой атлетике на конец сентября. Важным для нас является реализация календаря российских соревнований, спартакиад учащихся", - добавил министр спорта РФ.

Ранее первый вице-президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Сергей Сырцов сообщил ТАСС, что континентальное первенство предварительно запланировано с 28 октября по 8 ноября. Соревнования пройдут в Москве. В марте Международная федерация тяжелой атлетики объявила о переносе турнира из-за пандемии коронавируса, который должен был состояться с 4 по 12 апреля, на период с 13 по 21 июня.