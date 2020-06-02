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Чернышенко: строительство 200 спортивных объектов завершится в 2020 году

По словам вице-премьера РФ, всего строится 260 спортивных объектов

МОСКВА, 2 июня /ТАСС/. Строительство 200 спортивных объектов планируется завершить в 2020 году. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Отдельно стоит сказать, что возобновляются строительство и реконструкции культурных и спортивных объектов. Строится 260 спортивных объектов, в этом году должно быть завершено 200", - отметил Чернышенко.

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Согласно плану Роспотребнадзора по поэтапному снятию ограничений, на первом этапе рекомендуется возобновить работу небольших непродовольственных магазинов и предприятий сферы услуг, разрешить прогулки на улице, но только по двое и вдали от мест скопления людей. Минспорт на втором этапе предлагает допустить оказание услуг для занятий населения физкультурой и спортом, включая фитнес-центры и подготовку на спортивных объектах при условии организации индивидуальных и групповых занятий (не более 20 человек) с загрузкой объектов не более 50% единовременной пропускной способности. Также допускается организация соревнований муниципального и регионального уровня без зрителей в рамках реализации спортивного календаря, включая выполнение нормативов ГТО.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 423 741 случай заражения, выздоровели 186 985 человек, умерли 5 037.

Теги
Чернышенко, Дмитрий НиколаевичВлияние коронавируса на спорт
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