Чернышенко: строительство 200 спортивных объектов завершится в 2020 году

"Отдельно стоит сказать, что возобновляются строительство и реконструкции культурных и спортивных объектов. Строится 260 спортивных объектов, в этом году должно быть завершено 200", - отметил Чернышенко.

Согласно плану Роспотребнадзора по поэтапному снятию ограничений, на первом этапе рекомендуется возобновить работу небольших непродовольственных магазинов и предприятий сферы услуг, разрешить прогулки на улице, но только по двое и вдали от мест скопления людей. Минспорт на втором этапе предлагает допустить оказание услуг для занятий населения физкультурой и спортом, включая фитнес-центры и подготовку на спортивных объектах при условии организации индивидуальных и групповых занятий (не более 20 человек) с загрузкой объектов не более 50% единовременной пропускной способности. Также допускается организация соревнований муниципального и регионального уровня без зрителей в рамках реализации спортивного календаря, включая выполнение нормативов ГТО.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 423 741 случай заражения, выздоровели 186 985 человек, умерли 5 037.