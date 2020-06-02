Болельщики в России смогут посещать футбольные матчи только в масках и перчатках

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Болельщики смогут посещать матчи чемпионата России и Кубка России по футболу только в масках и перчатках. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.
"Будут реализованы все меры безопасности на этапе входа на стадион, - сказал Матыцин. - К присутствию на стадионе болельщики будут допущены только в масках и перчатках, к сожалению, на этот период это обязательное требование. Нельзя будет использовать никакую пищу, только воду. Но повторяю: этот период позволит продемонстрировать эффективный метод организации соревнований".
Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. Во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что национальное первенство возобновится 19 июня. Матч Олимп - Кубка России впервые после паузы пройдет 24 июня.
До паузы каждая команда провела по 22 встречи. Чемпионат планируется завершить 22 июля. Первое место в турнирной таблице занимает "Зенит", который набрал 50 очков и опережает ближайших преследователей, "Локомотив" и "Краснодар", на девять очков. Далее идут "Ростов" (38 очков), ЦСКА (36), "Динамо" (30), "Арсенал" (28), "Спартак" (28), "Уфа" (27), "Урал" (25), "Тамбов" (25), "Сочи" (24), "Оренбург" (23), "Рубин" (23), "Крылья Советов" (22) и "Ахмат" (20).