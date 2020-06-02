Болельщики в России смогут посещать футбольные матчи только в масках и перчатках

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Болельщики смогут посещать матчи чемпионата России и Кубка России по футболу только в масках и перчатках. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Будут реализованы все меры безопасности на этапе входа на стадион, - сказал Матыцин. - К присутствию на стадионе болельщики будут допущены только в масках и перчатках, к сожалению, на этот период это обязательное требование. Нельзя будет использовать никакую пищу, только воду. Но повторяю: этот период позволит продемонстрировать эффективный метод организации соревнований".