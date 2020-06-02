Одиннадцатилетняя скейтбордистка Браун получила травму черепа

ТАСС, 2 июня. Одиннадцатилетняя британская скейтбордистка Скай Браун повредила череп и сломала руку. Об этом сообщает агентство Reuters.

Браун получила травмы после падения с рампы во время тренировки в Калифорнии (США). Спортсменка была доставлена на вертолете в больницу. Позднее Браун в Instagram сообщила, что ее жизни ничто не угрожает. Браун претендует на участие в Играх в Токио и может стать одной из самых молодых спортсменок в истории Олимпиад.

"Я обычно не публикую видео своих падений и не рассказываю о них, но это было мое худшее падение. Я просто хочу, чтобы все знали, что у меня все в порядке, - сообщила Браун. - Я собираюсь раздвинуть границы для девочек, катаясь на коньках и занимаясь серфингом. И, конечно, я пойду за золотом Игр в 2021 году, и ничто меня не остановит".

Скейтбординг дебютирует в программе Олимпиад на Играх в Токио, которые должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции была перенесена на год и состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года.