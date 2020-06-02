ХК "Металлург" подписал контракт с олимпийским чемпионом Каблуковым

ТАСС, 2 июня. Магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" объявил о подписании контракта с нападающими Ильей Каблуковым и Максимом Карповым. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорской команды.

Контракт Каблукова рассчитан на один год, Карпова - на два. В понедельник пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) объявила, что оба хоккеиста расторгли соглашения с хабаровским "Амуром", куда они перешли 28 мая из петербургского СКА в результате трехстороннего обмена, в котором также участвовал "Металлург".

В прошедшем сезоне КХЛ, досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса, Карпов провел за СКА 57 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф и набрал 15 очков (8 голов + 7 передач), Каблуков сыграл в 48 встречах и отметился тремя голевыми передачами.

Каблуков представлял СКА с 2014 года, дважды став обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). Также он выступал за московские ЦСКА, "Спартак", подмосковный "Атлант" и нижегородское "Торпедо". В 2018 году он стал олимпийским чемпионом. Карпов, помимо СКА, выступал за челябинский "Мечел" (ныне "Челмет"), московское "Динамо" и челябинский "Трактор".