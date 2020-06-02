Фигуристы группы Плющенко смогут выйти на лед на базе "Юг-Спорт" через семь дней

Первыми, кто заехал на базу федерального центра спортивной подготовки "Юг-Спорт" в Кисловодске, стали фигуристы в составе девяти спортсменов, в том числе бронзовый призер чемпионата Европы - 2020 Александра Трусова, 11 тренеров и один массажист. Углубленное медицинское обследование фигуристы прошли перед выездом на сбор.

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Группа фигуристов Евгения Плющенко сможет приступить к ледовым тренировкам через семь дней. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе базы "Юг-Спорт", куда спортсмены заехали 1 июня.

"Спустя семидневный срок, только при условии двух отрицательных тестов на COVID-19, спортсмены смогут приступить к тренировкам в крытом ледовом катке на территории базы, - сообщили в пресс-службе. - До этого в назначенное время три раза в день рабочий персонал будет приносить питание и оставлять на стуле возле номера. Выход из номера самостоятельно и свободное передвижение по территории базы пока ограничены".

Спортсмены проживают изолировано в номерах по одному человеку в первом корпусе семиэтажной гостиницы. Тестирование спортсменов произведено сразу же по приезде специалистами подразделения Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, расположенного на территории базы, в специально отведенной стерильной комнате в гостинице. Теперь все они находятся на семидневной самоизоляции до повторного анализа.

Круглогодично на базах "Юг-Спорт" - крупнейшего спортивного центра на юге России - проводят тренировочные мероприятия сборные и региональные команды страны по 54 видам спорта. "Юг-Спортом" реализован комплексный подход, обеспечивающий во время тренировочного процесса использование профильной спортивной инфраструктуры, услуги проживания и питания, системное постнагрузочное восстановление. Спортивные объекты "Юг-Спорта" расположены в Сочи и Кисловодске.