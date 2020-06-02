Украинский футбольный клуб "Карпаты" ушел на карантин из-за вспышки коронавируса

В субботу пресс-служба Украинской премьер-лиги сообщила, что матч 24-го тура национального первенства между "Карпатами" и "Мариуполем" перенесен на неопределенный срок из-за обнаружения коронавируса у игроков и персонала львовской команды. Чемпионат Украины был возобновлен 30 мая после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

"По результатам повторного тестирования команды, обслуживающего персонала и работников клуба приходится констатировать вспышку COVID-19. Чуть менее половины тестов, доставленных в лабораторию, дали положительный результат на наличие вируса (всего тестирование прошли 65 человек). Все инфицированные ознакомлены с результатами и находятся в изоляции под контролем медиков", - говорится в заявлении.

Согласно медицинскому протоколу, всем представителям команды предстоит не менее двух недель находиться на карантине, при этом будут отменены все тренировки. Таким образом, точно будут перенесены встречи против "Ворсклы" и "Днепра-1". Также "Карпаты" обратились к организаторам чемпионата Украины с просьбой не останавливать турнир.

Чемпионат Украины проходит в два этапа: в первой части 12 команд играют в два круга, после чего шесть лучших и шесть худших клубов проводят два мини-турнира также в два круга, по итогам которых определяются чемпион, призеры, обладатели путевок в еврокубки и команды, покидающие высший дивизион. В группе, борющейся за чемпионство, лидирует донецкий "Шахтер", набрав 62 очка после 24 матчей. "Карпаты" занимают последнее, 12-е место в группе, борющейся за сохранение прописки в элитном дивизионе. Клуб набрал 14 очков и на пять баллов отстает от 11-й строчки, гарантирующей право сыграть в высшем дивизионе чемпионата Украины в сезоне-2020/21.