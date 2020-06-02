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Зимние олимпийские виды спорта

Касперович и Норицын не смогут провести первый сбор болгарских биатлонистов

В Федерации биатлона Болгарии надеются, что специалисты присоединятся к команде в середине июня

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские тренеры Александр Касперович и Виталий Норицын не смогут присоединиться к болгарской биатлонной сборной на ее первом предсезонном сборе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации биатлона Болгарии.

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В мае стало известно, что Касперович возглавит болгарскую сборную, Норицын будет его помощником.

"Что касается подписания контрактов, то на данном этапе новой информации нет. Из-за COVID-19 все зависит от правительства, оно должно решить, когда граждане из стран, не входящих в Евросоюз, смогут въехать в Болгарию", - сообщили в пресс-службе федерации.

"Никто не знает, когда это станет возможным, но мы очень надеемся, что это произойдет в середине июня, - подчеркнули в пресс-службе. - Сейчас принято решение, что 8 июня команда начнет тренировочные сборы под руководством болгарского помощника тренера Красимира Дочева, который находится в контакте с Касперовичем и Норицыным, он представит спортсменам их тренировочную программу".

Касперович в прошлом возглавлял сборную России, до недавнего времени он работал с командой Санкт-Петербурга, Норицын на протяжении двух последних сезонов возглавлял женскую сборную России.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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