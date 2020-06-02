Сборная России по парусному спорту заезжает на тренировочную базу "Юг-Спорт" в Сочи

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Спортсмены российской национальной команды по парусному спорту заезжают на базу "Юг-Спорт" в Сочи для начала тренировочного сбора. Об этом ТАСС во вторник рассказала главный тренер олимпийской сборной России по парусному спорту Наталья Иванова.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции российские яхтсмены не смогли провести тренировочные сборы в Европе, а с начала апреля были закрыты все подведомственные Министерству спорта России учебно-тренировочные базы. Минспорт 14 мая направил в адрес руководителей субъектов Российской Федерации рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, в сфере физической культуры и спорта. Работа по возобновлению тренировочного процесса на спортивных базах началась 25 мая.

"Сегодня у нас день заезда, с четырех до девяти вечера, ребята еще приезжают. Большинство едут на машинах, некоторые прилетят сегодня вечером самолетом, в целом пока все идет нормально. Всего на сборе будет 43 человека, из них 31 спортсмен", - рассказала Иванова.