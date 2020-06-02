Сборная России по парусному спорту будет использовать маски и перчатки на сборе в Сочи

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Сборная России по парусному спорту на тренировочном сборе в Сочи будет использовать маски и перчатки везде, кроме занятий на воде. Об этом ТАСС во вторник рассказала главный тренер олимпийской сборной России по парусному спорту Наталья Иванова.

"Мы получили предписание ФМБА, согласно которому везде, кроме воды, будем использовать маски и перчатки. Все это будет предоставлять "Юг-Спорт", - отметила Иванова. - Также будет проводиться дезинфекция помещений, везде будут санитайзеры, врач команды будет измерять температуру, собирать опросники о самочувствии спортсменов".

"Пока что мы решили, что сбор продлится три недели, до 22 июня. Но посмотрим по обстановке, где-то в середине сбора примем решение о том, оставаться ли нам еще или сначала мы разъедемся по домам и потом вернемся. Будем следить за карантинной обстановкой", - добавила собеседница агентства.