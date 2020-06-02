Сборная России по парусному спорту будет использовать маски и перчатки на сборе в Сочи

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Сборная России по парусному спорту на тренировочном сборе в Сочи будет использовать маски и перчатки везде, кроме занятий на воде. Об этом ТАСС во вторник рассказала главный тренер олимпийской сборной России по парусному спорту Наталья Иванова.
Тренировочный сбор национальной команды пройдет на базе "Юг-Спорт" с 2 июня. Участниками сбора станет 31 спортсмен.
"Мы получили предписание ФМБА, согласно которому везде, кроме воды, будем использовать маски и перчатки. Все это будет предоставлять "Юг-Спорт", - отметила Иванова. - Также будет проводиться дезинфекция помещений, везде будут санитайзеры, врач команды будет измерять температуру, собирать опросники о самочувствии спортсменов".
"Пока что мы решили, что сбор продлится три недели, до 22 июня. Но посмотрим по обстановке, где-то в середине сбора примем решение о том, оставаться ли нам еще или сначала мы разъедемся по домам и потом вернемся. Будем следить за карантинной обстановкой", - добавила собеседница агентства.