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Зимние олимпийские виды спорта

СБР объяснил технической ошибкой появление на его сайте заявления с критикой Драчева

Позднее текст письма был удален.
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) объяснил технической ошибкой появление на его сайте заявления за подписью половины членов правления организации, в котором содержится критика действующего президента СБР Владимира Драчева. Об этом ТАСС сообщили в медиаслужбе организации.

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Во вторник на сайте СБР было опубликовано заявление за подписью членов правления Алексея Нуждова, Виктора Майгурова, Юрия Векшина, Ивана Черезова и Андрея Левунина. В нем объяснились мотивы созыва внеочередной выборной конференции СБР с целью избрания нового президента организации. Отмечалось, что управленческий коллапс и катастрофическое состояние дел в СБР является следствием действий Драчева. Вскоре после этого текст письма был удален.

"Данное письмо предназначалось для внутреннего пользования, на сайт оно попало из-за технической ошибки", - сообщили в СБР.

Решение провести внеочередную конференцию было принято большинством членов правления СБР в апреле. Это произошло по причине разногласий, которые возникли у них с Драчевым по вопросу формирования тренерского штаба сборной России на новый сезон. Выборы главы организации должны пройти 11 июля в Москве.

Четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы Драчев был избран президентом СБР на четырехлетний срок в мае 2018 года.

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Драчев, Владимир ПетровичЗимние олимпийские виды спорта
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